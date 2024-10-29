محافظ المنوفية يوجه وكيل التعليم بالارتقاء بالمنظومة وتحسين مستوى الخدمات
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد، وذلك عقب توليه مهام منصبه بالمحافظة متمنيًا له التوفيق وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمة متميزة لأبنائنا الطلاب.
أجندة العمل بتعليم المنوفية
وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية على أن قطاع التعليم يعد من أهم أولويات أجندة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بضرورة المتابعة المستمرة للمنظومة والتكاتف بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب وتحقيق أفضل مناخ تعليمي والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.
وقدم محافظ المنوفية شكره لمحمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق عن فترة عمله بالمحافظة، لافتًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم والمضي قدما في إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة مدارس أخرى لاستيعاب كثافات الطلاب وتحسين جودة التعليم.
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