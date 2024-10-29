مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس، برئاسة محمد فرج حسام الدين، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن اللجنة العامة للمجلس، اجتمعت اليوم للتوافق بشأن تشكيل لجنة القيم والتي تضم 14 عضوا غير الرئيس.
تشكيل لجنة القيم
ويضم تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ كل من:
عبد المنعم التراس
أيمن الشريف
نهال المغربل
محمد مندور
إيرلين شرقاوي
أحمد أبو الدهب
هالة عبد الجابر
رانيا سعد
محمد قنديل
ريهام عفيفي
أحمد سليم
عبد المنعم سعيد
مصطفى الشريف
أحمد الجندي
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