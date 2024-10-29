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سياسة

الكنيسة تناقش الحياة المسيحية في مؤتمر لشباب ألمانيا والنمسا

شباب ألمانيا والنمسا،
شباب ألمانيا والنمسا، فيتو

نظمت كنيسة الشهيد مارمينا للأقباط الأرثوذكس بمدينة ميونيخ الألمانية، مؤتمرًا للشباب لمدة يومين، وذلك بدير بندكت بوير بميونيخ.

حمل المؤتمر عنوان "سفراء للمسيح" من وحي الآية "إِذًا نَسْعَى كَسُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ، كَأَنَّ اللهَ يَعِظُ بِنَا. نَطْلُبُ عَنِ الْمَسِيحِ: تَصَالَحُوا مَعَ اللهِ" (٢ كو ٥: ٢٠).

حاضر في المؤتمر القمص فيلوباتير نبيه سكرتير قداسة البابا  تواضروس الثاني لشؤون المهجر، بدعوة من الراهب القمص ديسقورس الأنطوني كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بميونيخ، بينما حضره شباب من مدن ميونيخ ونورنبرج وهامبورج وبرلين ولتوانيا إلى جانب مدينتي جراتس وڤيينا بالنمسا.

 

الكنيسة تناقش الحياة المسيحية في مؤتمر لشباب ألمانيا والنمسا

وتحدث القمص فيلوباتير عن كيف نكون سفراء عن المسيح في بلاد المهجر، وأن نكون صورة المسيح في المجتمع الذي نحيا فيه لننقل صورة المسيح للمجتمع كله.

شهد جانبًا من المؤتمر السيد يواخيم رئيس نادي الشبان المسيحيين بمدينة ميونيخ.

سبق المؤتمر زيارة القمص فيلوباتير نبيه كنيسة السيدة العذراء والآباء الرسل بمدينة أرلنجن الألمانية، في ضيافة كاهنها القس باخوميوس إبراهيم، حيث ألقى محاضرة لشعب الكنيسة عن ركائز السعادة الأسرية.

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