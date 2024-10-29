تطور صادم في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات.. حكم بالحبس وغرامة ضخمة لـ شلبى ودونجا وعبد الواحد السيد.. وتحرك سريع من القلعة البيضاء

كتبت محكمة أبوظبي الابتدائية فصلا جديدا من مسلسل أزمة ثلاثي فريق نادي الزمالك المحتجز حاليا في الإمارات على خلفية قيامهم بالاعتداء على أحد أفراد الأمن في مباراة فريقهم أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت مؤخرا في الإمارات.

وأصدرت المحكمة، حكمًا ضد ثلاثى نادي الزمالك مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم.

وجاء في وصف الاتهام للثلاثي "استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده".

أول تحرك من مجلس إدارة نادي الزمالك

وتقدم محامي نادي الزمالك باستئناف منذ قليل على عقوبة حبس الثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد مدير الكرة ومصطفى شلبي ودونجا لاعبي الفريق.

وينص القانون الإماراتي على مهلة تصل إلى 15 يوما لتقديم الاستئناف، وهو ما استغله مسئولو نادي الزمالك.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات أزمة عنيفة، كانت لها تداعيات قوية.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسؤولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهما لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد أيضًا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، فوجئ الجميع بأن المسؤولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديًّا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

متى تنتهي عقوبة حبس ثلاثي الزمالك

وتنتهي عقوبة الحبس لمدة شهر على ثلاثي نادي الزمالك يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث تم احتجاز كل من مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.

سليمان ونيرة الأحمر يطمئنان على أسر ثلاثي الزمالك

وحرص أحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة أسرة عبد الواحد السيد مدير الكرة للاطمئنان عليها.

كما توجه أحمد سليمان ومعه نيرة الأحمر إلى أسرة دونجا للاطمئنان عليهم حتي كانت والدة دونجا مريضة وتمر بظروف صحية صعبة وتم استدعاء الدكتور عبدالله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك للكشف عليها.

وأجرى أحمد سليمان أمس اتصالا هاتفيا بأسرة مصطفى شلبي لاعب الزمالك للاطمئنان عليها.

حسين لبيب يتواجد في الإمارات

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن تواجد الثلاثي حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق في الإمارات وعدم العودة إلى القاهرة مع بعثة الزمالك.

ويستمر الثلاثي في الإمارات من أجل متابعة أزمة احتجاز عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض.

أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، فيتو