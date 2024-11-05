الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، إنّ للتبكير إلى الصلاة فضائل وفوائد عديدة، فيما يأتي بيانها: الإعادة خلف المُؤذن في الأذان، والدُّعاء بعد الأذان.

 التواجد أثناء وقت تكبيرة الإحرام والمُحافظة عليها، وحضور صلاة الجماعةِ كاملة من غير نُقصان، وكسب التأمين خلف الإمام في حال كانت الصلاة جهرية، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا قالَ الإمامُ: "غيرِ المغضوبِ عليْهم ولاَ الضَّالِّين"، فقولوا: "آمينَ"، فإنَّهُ من وافقَ قولُهُ قولَ الملائِكةِ غفرَ لَهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ).

 الصّلاة في الصّفِ الأول من صُفوف المُصلِّين، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعلمُ النَّاسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثمَّ لم يجِدوا إلَّا أن يستَهِموا عليهِ لاستَهموا).

 الحرص على الصلاة في الجانب الأيمن من الصفوف، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللهَ وملائكتَه يُصَلُّون على ميامنِ الصُّفوفِ).

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العصر بالقاهرة

العصر: 2:43

موعد أذان العصر بالإسكندرية

العصر: 2:46

موعد أذان العصر بأسوان

العصر: 2:43       

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:43

الظهر: 11:38

العصر: 2:43

المغرب: 5:05

العشاء: 6:24

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:49

الظهر: 11:44

العصر: 2:46

المغرب: 5:08

العشاء: 6:28

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:33

الظهر: 11:32

العصر: 2:43       

المغرب: 5:07

العشاء: 6:22

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:40

الظهر: 11:35

العصر: 2:38

المغرب: 5:00

العشاء: 6:20

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

تُصلّي الملائكة على المصلي ما دام في مُصلاّه، وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجةً. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطُ خطْوَة إلا رُفِعَ له بها درجةً، وحُطَّ عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يُصلُّون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللَّهم ارحمه، اللَّهم اغفر له، اللَّهم تب عليه، ما لم يؤذِ فيه، ما لم يحدث فيه".

وانتظار الصلاة رباط في سبيل اللَّه؛ لحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أدلكم على ما يمحو اللَّه به الخطايا ويرفع به الدرجات))؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: ((إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

سياج ضخم ولافتة حمراء، السلطات الأمريكية تشدد الإجراءات الأمنية حول مقر إقامة هاريس

إبراهيم نور الدين يكشف مصير محمد عادل بعد أزمة لقاء الزمالك والبنك ورد الحكام على طلب الأهلي

ملايين الدولارات وممر آمن، موقع عبري ينشر تفاصيل عرض قدمه نتنياهو لحركة حماس

سيارة محملة بماء النار تثير الرعب بالطريق الإقليمي بالمنوفية

لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق

اليوم، بيان هام لوزير المالية أمام جلسة النواب بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة

متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض

منوعات

المزيد

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads