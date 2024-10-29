أبو مسلم: أكرم توفيق يعود لوسط الأهلي أمام العين ومروان عطية له دورا كبيرا

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن لديه حالة تفاؤل شديدة قبل مواجهة العين الإماراتي في ظل حالة الجدية والانضباط في وجود محمد رمضان المدير الرياضي، مشيرًا إلى أن وجود محترفين أجانب في المنافس أمر طبيعي.

عمر كمال يشارك ظهير أيمن

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "هناك ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي خلال المواجهات النهائية، وهم دائمًا يشعرون بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ولذلك هناك حالة تفاؤل، ولكن لابد من عمل حساب جيدًا للهجوم المرتد والتنظيم الهجومي الكبير لفريق العين الذي يضم لاعبين أصحاب سرعات عالية وتحولات هجومية خطيرة على مرمى أي فريق".

وأضاف: "أتوقع أن يشارك عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن، وعودة أكرم توفيق لوسط الملعب، خصوصا أن فريق العين لن يفتح خطوطه، وهو يمتاز بجودة الوسط والهجوم لكنه يُعاني دفاعيًا بشكل واضح، ومن الطبيعي عندما يلعب مع الأهلي في إستاد القاهرة الدولي أن يلعب بشكل متحفظ جدًا، بالإضافة إلى أن هناك دعم جماهيري غير مسبوق للأهلي في تلك المواجهة".

وواصل: "فريق العين لم يسبق له اللعب أمام الأهلي في استاد القاهرة، وبالتأكيد سيكون هناك دور كبير للجمهور مع انطلاقة المباراة".

وتابع: "من الممكن وجود مروان عطية بجانب أكرم توفيق وإمام عاشور في خط الوسط، ووجود أكرم مهم للسيطرة على منتصف الملعب، مع ضرورة وجود عمر كمال أيضًا، كما أتوقع وجود بيرسى تاو في الجناح الأيمن ودائمًا يظهر شخصية جيدة في تلك المواجهات، وربما يكون طاهر محمد طاهر دورًا في اللقاء حسب الحاجة له".

وأكمل: "بيرسي تاو يحتاج لمعاملة خاصة من الناحية النفسية، ومن الممكن تواجد كهربا في المباراة كلاعب بديل، وهو دائما يكون له دور في المباريات الكبيرة، مثلما كان يفعل مؤمن زكريا، وسبق وكان لكهربا دورًا كبيرًا أيضا مع منتخب مصر".

دور مروان عطية في إفساد هجمات العين الإماراتي

وأتم: "مروان عطية سيكون له دورًا كبيرًا في اللقاء، لإفساد هجمات المنافس، بالإضافة لـ إمام عاشور، وأتمنى أن يظهر حسين الشحات بشكل جيد لأنه كان بعيدًا عن الفورمة المعروفة عنه مؤخرًا، ومع وسام أبوعلي واستغلال سرعاته قد ينجح الأهلي في تسجيل أهداف".