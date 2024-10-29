حسن مصطفى: الأهلي يظهر بشكل مختلف في المباريات الكبرى وطاهر يشارك أساسيا أمام العين

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة المارد الأحمر أمام العين الإماراتي صعبة للغاية، لكن هناك ميزة يتمتع بها بطل إفريقيا وهي قدرته الدائمة على خوض اللقاءات الكبرى، وشخصية اللاعبين تتغيير وتتحول كثيرًا في مثل هذه المباريات.

تصريحات حسن مصطفى عن مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "لاعبو الأهلي يرغبون دائمًا في إسعاد جماهيرهم، وسعيد بعودتهم بشكل سريع والتتويج بكأس السوبر المصري، وهذه ميزة في الجيل الحالي الذي تفوق على جيلنا السابق، وهم اكتسبوا مزايا هامة في الرغبة الدائمة بالتتويج بالألقاب".

وأضاف: "العين لديه عدد كبير من المحترفين، واتحاد جدة كان يمتلك كواليتي مميز على رأسهم بنزيما وكانتي، وقبلهم الهلال لكنه كان كواليتي أقل من الموجود حاليًا في الفريق، لكن الأهلي دائمًا يظهر بشكل مختلف في تلك المواجهات".

وتابع: "الأهلي يتعامل بذكاء شديد، قد يبدأ بالضغط العالي ثم العودة لمنتصف الملعب، لكنه قد يغلق المساحات ويلجأ للهجوم المرتد، والاعتماد على سرعات وسام وتاو وإمام عاشور وحسين الشحات، واللاعبين دائمًا لديهم (تحول) في تلك المباريات، وسعيد بثقة جمهور الأهلي دائما في لاعبيه وتحفيزهم القوى لهم داخل استاد القاهرة في المواجهات الصعبة".

وواصل: "الأهلي دائمًا يجعل مشجعيه لديهم ثقة كبيرة في القدرة على المكسب، والفريق دائمًا يغلق ملف أي بطولة تُوج بها ويبحث عن الأخرى".

وأكمل: "سبق وقلت أن الأهلي يحتاج لمهاجم قوي، وكولر (قلبه قوي) على كهربا مؤخرًا، واتمنى أن يقدم الفريق مستوى قوي، والمدرب لن يغير كثيرًا في التشكيلة التي خاضت السوبر المصري، وعندما يكون دفاع الأهلي قوي فأن الفريق يكون في أمان، وياسر وربيعة طالما في أفضل مستوياتهم يكون هناك حالة اطمئنان كبيرة، بينما يوسف أيمن لاعب مبشر لكنه لم يندمج مع الفريق بشكل كبير حتى الآن".

وأضاف: "الأهلي اعتمد على عمرو السولية في نهاية المباراة في الخط الخلفي، في ظل حالة الإجهاد التي أصابت ياسر إبراهيم، وطاهر محمد طاهر الأقرب لخوض اللقاء، وبذل مجهودًا كبيرًا في اللقاء السابق، ومن الممكن أن يشارك كهربا أيضًا".

وأكد: "الزمالك في حاجة للتدعيم بشكل قوي خلال الميركاتو الشتوي، لا بدَّ من ضم مهاجم سوبر ولاعب وسط مميز، ونتمنى أن يستطيع الفريق الاستمرار في المنافسة بشكل قوي خلال الموسم الجاري".

فينيسيوس الأحق بالكرة الذهبية

وأشار إلى أن فينسيوس جونيور هو الأحق بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم بكل تأكيد، وهو حقق كل شئ مع ريال مدريد هذا الموسم.