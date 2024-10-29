الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسن مصطفى: الأهلي يظهر بشكل مختلف في المباريات الكبرى وطاهر يشارك أساسيا أمام العين

حسن مصطفى، فيتو
حسن مصطفى، فيتو

أكد حسن مصطفى نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة المارد الأحمر أمام العين الإماراتي صعبة للغاية، لكن هناك ميزة يتمتع بها بطل إفريقيا وهي قدرته الدائمة على خوض اللقاءات الكبرى، وشخصية اللاعبين تتغيير وتتحول كثيرًا في مثل هذه المباريات.

 

تصريحات حسن مصطفى عن مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "لاعبو الأهلي يرغبون دائمًا في إسعاد جماهيرهم، وسعيد بعودتهم بشكل سريع والتتويج بكأس السوبر المصري، وهذه ميزة في الجيل الحالي الذي تفوق على جيلنا السابق، وهم اكتسبوا مزايا هامة في الرغبة الدائمة بالتتويج بالألقاب".

 

وأضاف: "العين لديه عدد كبير من المحترفين، واتحاد جدة كان يمتلك كواليتي مميز على رأسهم بنزيما وكانتي، وقبلهم الهلال لكنه كان كواليتي أقل من الموجود حاليًا في الفريق، لكن الأهلي دائمًا يظهر بشكل مختلف في تلك المواجهات".

 

وتابع: "الأهلي يتعامل بذكاء شديد، قد يبدأ بالضغط العالي ثم العودة لمنتصف الملعب، لكنه قد يغلق المساحات ويلجأ للهجوم المرتد، والاعتماد على سرعات وسام وتاو وإمام عاشور وحسين الشحات، واللاعبين دائمًا لديهم (تحول) في تلك المباريات، وسعيد بثقة جمهور الأهلي دائما في لاعبيه وتحفيزهم القوى لهم داخل استاد القاهرة في المواجهات الصعبة".

 

وواصل: "الأهلي دائمًا يجعل مشجعيه لديهم ثقة كبيرة في القدرة على المكسب، والفريق دائمًا يغلق ملف أي بطولة تُوج بها ويبحث عن الأخرى".

 

وأكمل: "سبق وقلت أن الأهلي يحتاج لمهاجم قوي، وكولر (قلبه قوي) على كهربا مؤخرًا، واتمنى أن يقدم الفريق مستوى قوي، والمدرب لن يغير كثيرًا في التشكيلة التي خاضت السوبر المصري، وعندما يكون دفاع الأهلي قوي فأن الفريق يكون في أمان، وياسر وربيعة طالما في أفضل مستوياتهم يكون هناك حالة اطمئنان كبيرة، بينما يوسف أيمن لاعب مبشر لكنه لم يندمج مع الفريق بشكل كبير حتى الآن".

وأضاف: "الأهلي اعتمد على عمرو السولية في نهاية المباراة في الخط الخلفي، في ظل حالة الإجهاد التي أصابت ياسر إبراهيم، وطاهر محمد طاهر الأقرب لخوض اللقاء، وبذل مجهودًا كبيرًا في اللقاء السابق، ومن الممكن أن يشارك كهربا أيضًا".

وأكد: "الزمالك في حاجة للتدعيم بشكل قوي خلال الميركاتو الشتوي، لا بدَّ من ضم مهاجم سوبر ولاعب وسط مميز، ونتمنى أن يستطيع الفريق الاستمرار في المنافسة بشكل قوي خلال الموسم الجاري".

 

فينيسيوس الأحق بالكرة الذهبية

وأشار إلى أن فينسيوس جونيور هو الأحق بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم بكل تأكيد، وهو حقق كل شئ مع ريال مدريد هذا الموسم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حسن مصطفى الأهلي النادي الأهلي العين الإماراتي

مواد متعلقة

9 إرشادات لدخول الجماهير مباراة الأهلي والعين الإماراتي باستاد القاهرة الدولي

أجواء من المرح تسيطر على مران العين الإماراتي استعدادا لمباراة الأهلي (فيديو)

مدرب العين يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبيه قبل المران استعدادا للأهلي (فيديو)

الخطيب ورمضان في حديث خاص علي هامش مران الأهلي استعدادا للعين ( فيديو)

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads