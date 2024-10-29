هالاند يتفوق على مبابي بترتيب الكرة الذهبية

احتل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني المركز السادس في ترتيب اللاعبين بحفل الكرة الذهبية - بالون دور، والذي يقام على مسرح شاتليه في باريس.

بينما جاء النرويجي هالاند مهاجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في الترتيب الخامس.

وخرجت تسريبات في الساعات الماضية تبرز فوز الإسباني الدولي رودري بجائزة الكرة الذهبية 2024.