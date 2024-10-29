مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات كأس إنتركونتيننتال ورابطة الأندية الإنجليزية

تقام خلال اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في كأس إنتركونتيننتال والدوري الإيطالي وكأس إنجلترا وكأس ألمانيا وكأس إسبانيا وكأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس إنتركونتيننتال

الأهلي مع العين الإماراتي 8 مساء - AD Sports 1 HD.

الدوري الإيطالي

ميلان مع نابولي 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1.

كالياري مع بولونيا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

ليتشي مع هيلاس فيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

كأس خادم الحرمين الشريفين

الطائي مع الهلال 6.05 مساء - SSC HD.

النصر مع التعاون 8.30 مساء - SSC HD.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ساوثهامبتون مع ستوك سيتي 10.45 مساء- beIN Sports HD 1

برينتفورد مع شيفيلد وينزداي 11 مساء - beIN Sports HD 1

كأس إسبانيا

إشبيلية مع لاس روزاس 10 مساء

سوسيداد مع جوفي إسبانيول 10 مساء

كأس ألمانيا

لايبزيج مع سانت باولي 8 مساء

ليفركوزن مع إيلفرسبيرج 8 مساء

فولفسبورج مع دورتموند 10.45 مساء

شتوتجارت مع كايزرسلاوترن 10.45 مساء