النيابة تصرح بدفن جثمان شاب توفي في حادث بالشرقية

قررت النيابة العامة بالشرقية التصريح بدفن جثمان شاب توفي في حادث سير بدائرة مركز أبو كبير وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وطلبت التقرير الفني لمعرفة أسباب الحادث.

مصرع شاب في حادث مروري

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول شخص يدعى "محمد. ص. ع" مقيم قرية نزلة خيال التابعة لمركز أبو كبير (جثة هامدة) إثر حادث تصادم مروع.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أليم على طريق الصادى “أبو كبير ـ كفرصقر” ونتج عن الحادث مصرع المذكور وجرى نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى أبو كبير والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

ضحية الحادث، فيتو

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

ضحية الحادث، فيتو

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.