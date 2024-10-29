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أول تعليق من مدير الإدارة العامة لشؤون المديريات بالتعليم بعد توليه المنصب

ناصر شعبان، فيتو
ناصر شعبان، فيتو
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اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات جديدة في قيادات وزارة التربية والتعليم.

 

حركة تغييرات جديدة في قيادات وزارة التربية والتعليم

وجاء من ضمن حركة التغييرات تولى  ناصر شعبان، المدير السابق لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، منصب مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة بالإدارة المركزية لشؤون المديريات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة عام.

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ناصر شعبان يتولى مهام مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة للإدارة المركزية لشئون المديريات بالتعليم

وجاء أول تعليق من ناصر شعبان مدير عام الإدارة العامة للجهات التابعة بالإدارة المركزية لشئون المديريات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور له عبر صفحته علي الفيس بوك: ربما لا تسعفني الكلمات فى قول كلمة  الحق فيكم فأنتم  نعمة السند وانتم خيرة الخيرة ولولا جهودكم لما تمكنا من مواصلة النجاح فشكرًا لكم ملء الأرض حبا وكرما فانتم نعم المخلصون الذين حملوا أمانة العمل  في أعناقهم وحرصوا على تقديم كل ما هو رائع ومفيد على حساب أنفسهم تطوعًا لخدمة الوطن.


وتابع: فالعمل ليس تكليف ولا منصب للمفاخرة بل هو أمانة حملت فى اعناقكم وقد اثبتم انكم قدر المسؤولية والأمانة ورغم ان جميع كلمات الشكر لا توفيكم ولو جزء بسيط من حقكم تقديرًا لعطائكم خلال رحلة عطائي ٧٧٠ يوم عمل داخل محافظة عريقة كمحافظة الدقهلية فكل الشكر والتقدير والامتنان والحب لكم فأنتم شركاء النجاح، واليوم أقدم لكل جزيل الشكر والامتنان والحب على عطائكم ومثابرتكم معى وقت شدتي عليكم وكنتم خير رجال تفانيتم من أجلي ومن أجل الوطن ورفعته وعلوه وسيظل عطاءكم نقطة مضيئة في سماء الدقهلية وبصمة محفورة وأنتم من سيحمل شعلة الحماس والإخلاص فشكرًا لكم".

 

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الإدارة المركزية لشئون المديريات محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم

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