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مصرع طالب صدمته سيارة نقل بمركز جرجا في سوهاج

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى طالب مصرعه صدمته سيارة نقل دائرة مركز جرجا بسوهاج، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات وتحرر المحضر اللازم.

 

مصرع طالب في حادث تصادم بسيارة نقل بمركز جرجا

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية الرائد مصطفى أبو المجد رئيس مباحث مركز شرطة جرجا بأنه أثناء سير السيارة نقل قيادة “محمد ح م م”، 25 عامًا، مقيم دائرة المركز بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بـ"محمد ك ج ع"، 16 عامًا - طالب، مقيم  دائرة المركز مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى برديس المركزي.

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية 

وبالانتقال والفحص أفاد قائد السيارة وعم المتوفى “عادل ج ع ا”، 39 عامًا - عامل،مقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق.

 وأضاف قائد السيارة أنه فوجئ بالمتوفي أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ  ونفي الأخير الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم.

 

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التحقيقات الجهات الامنية حادث تصادم قائد السيارة لقي طالب مصرعه نفي الشبهة الجنائية مركز شرطة جرجا

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