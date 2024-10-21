مصرع طالب في تصادم دراجة بخارية بسيارة بسوهاج

لقي طالب مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة على طريق أسيوط سوهاج دائرة مركز شرطة طهطا في محافظة سوهاج.

تلقى العميد على الكتبي مأمور مركز شرطة طهطا بلاغا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق أسيوط سوهاج دائرة المركز ووجود متوفى.



مصرع طالب فى حادث تصادم فى سوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد أبو ستيت رئيس مباحث مركز شرطة طهطا وصول “حفظي ع ح ع”، 17 عاما - طالب إلى مستشفى طهطا العام " جثة هامدة " ادعاء حادث سير ومقيم بمركز طهطا.

وانتقلت القوة الأمنية الرائد أحمد أبو ستيت والرائد محمد دياب والنقيب محمد حريز، حيث أفاد والد المتوفـي"عز الدين ح ع"، 52 عام - كهربائي - مقيم بذات الناحية أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية علي طريق أسيوط – سوهاج الزراعي دائرة مركز طهطا، اصطدم بالسيارة المواجهة أثناء التخطي الخاطئ “ قيادة ”عطيه ا م ع"، 37 عام - سائق، مقيم بناحية دائرة مركز طهطا مما أدي لوفاته وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية

القوة الأمنية تضبط السيارة وقائدها.



وتم ضبط السيارة وقائدها الذي اعترف بمضمون ما سبق، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به بطريق الخطأ.

تحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث والتحفظ على الدراجة والسيارة وقائدها.