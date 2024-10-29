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استشاري تطوير مشروع الأورمان يكشف حقيقة قطع الأشجار النادرة بالحديقة

حديقة الأورمان، فيتو
حديقة الأورمان، فيتو

حديقة الأورمان، كشف بدرو سوتو خبير النباتات والمسطحات الزراعية والاستشاري لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، حقيقة الأشجار النادرة بحديقة الأورمان.


هل يتم قطع الأشجار النادرة بحديقة الأورمان؟

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "نحن لا نقطع الأشجار ونعلم القيمة التي تمثلها تلك الأشجار للمصريين وجزء من عملنا الاعتناء بتلك الأشجار، وقمنا بعملية تكويد للأشجار من 4000 الي 5000 سنة".

 

 

وأضاف: "كل الأشجار يتم حفظها والاعتناء بها والتقنية التي نعتمدها تجديد ورفع كفاءة الحدائق والحفاظ على الأشجار، وكل ما نقوم به بعيدًا عن تدمير الأشجار ونعمل على الحفاظ على الشكل الجمالي للحديقة".


شكل جمالي بحديقة الأورمان

وتابع: "ما نقوم به من حفر في حديقة الأورمان يستهدف عمل شكل جمالي دائري حول الأشجار ونرفع الأشجار ونضعها في المكان الأفضل".

 

وأكد: "نحافظ على كل أشجار الحديقة ونقوم بتهذيب فروع الاشجار ونغير موضع بعض الأشجار مع كامل الحرص على الجذور ولا يتم إزالة أو محو أي أشجار".

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إزالة الأشجار الميتة بحديقة الأورمان

واختتم: "كانت هناك الكثير من الأشجار الميتة أو الهالكة قمنا بإزالتها حتى لا تتضرر الأشجار الأخرى وهناك أشجار تم إعادة وضعها في الحديقة، والغرض من الحفائر أنظمة ري حديثة لكل الأشجار".


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