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محافظات

سرادق عزاء بالشرقية حزنا على وفاة معيدة شابة بعد أيام من تعيينها

معيدة الزقازيق، فيتو
معيدة الزقازيق، فيتو

وفاة معيدة تمريض الزقازيق، أثار خبر وفاة معيدة بكلية التمريض جامعة الزقازيق محافظة الشرقية حالة من الحزن الشديد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وذلك بعد أيام قليلة من قرار تعيينها معيدة بالكلية دون الإفصاح عن سبب الوفاة.

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وانهالت مئات التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

 

تمريض الزقازيق تنعى الفقيدة

ونعت كلية التمريض ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفقيدة، قائلة: «تتقدم الأستاذة الدكتورة نادية محمد طه عميد الكلية والوكلاء ومدير عام الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري والطلاب بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الفقيدة ياسمين محمد دسوقي المعيدة بقسم تمريض الإدارة كلية التمريض جامعة الزقازيق».

وختمت: “راجين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
 

وفاة نهى ماهر المعيدة بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الزقازيق

يذكر أن نهى ماهر محمد عبد المنعم الغندور، المعيدة بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الزقازيق قد رحلت عن دنيانا عام 2021 بشكل مفاجئ وكان آخر ظهور للفقيدة الراحلة عبر حسابها على «فيسبوك» حيث ظهرت خلال مقطع فيديو لايف نشرته على صفحتها من 14 ساعة فقط.

 

 أول معيد في مصر من مرضى ضمور العضلات وكرمه الرئيس

كما رحل“محمد عمر خيري” ابن قرية المجفف مركز ديرب نجم والذى يعد أول معيد فى مصر من مرضى ضمور العضلات عام 2022 وذلك بعد 85 يومًا فقط من تعيينه معيدا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بعد صراع مع المرض.

 

يذكر أن الفقيد من أوائل دفعة 2020 لكلية الحقوق جامعة الزقازيق وحصل على تقدير عام ممتاز وكرمه الرئيس السيسي لتفوقه ونبوغه وصدر له منذ 3 أشهر تقريبا قرار رسمي من رئاسة الجامعة بتعيينه معيدا بالكلية فأصبح أول معيد بمصر مصابا بمرض ضمور العضلات من نوع (دوشين) وهو نوع حاد من ضمور العضلات.

 

وكان الراحل أكد من قبل أنه مصاب بضمور يختلف عن ضمور العضلات الشوكي، متابعا: هيئة الدواء الأمريكية أصدرت  قرارًا بالموافقة على الدواء الخاص بهذا النوع من الضمور خلال فبراير الماضي.

 

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