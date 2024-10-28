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أخبار مصر

وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع 6 أشهر ولدينا مناشئ متنوعة لاستيراد القمح

شريف فاروق وزير التموين،
شريف فاروق وزير التموين، فيتو

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الإستراتيجي للسلع أمن ويفوق الـ6 أشهر للسلع الأساسية، وهو من أهم ملفات وزارة التموين. 

وأضاف وزير التموين أن الوزارة تتعامل مع مناشئ مختلفة لإستيراد القمح سواء من روسيا، أو أوروبا، أوكرانيا، أو فرنسا، وبالتالي فإن إعلان وزارة الزراعة الروسية برفع رسوم تصدير القمح لن يؤثر سلبًا فينا. 

 

التموين: مصر تستقبل شحنة قمح روسي تقدر بـ 430 ألف طن في نوفمبر المقبل

وأعلن  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية استقبال مصر شحنة قمح روسي تقدر بـ 430 ألف طن في نوفمبر المقبل.

وكانت وزارة التموين قد تعاقدت على شحنة قمح روسي عن طريق هيئة السلع  التموينية منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الوزير في تصريحات له على هامش المؤتمر الخاص بتوقيع عقود إنشاء 3 مناطق تجارية، أن الوزارة تعمل على تعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد عن ستة أشهر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو التعاقدات بالأمر المباشر.

 

استيراد 430 ألف طن قمح

وكانت هيئة السلع التموينية، قد تعاقدت على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.

وأشار الوزارة إلى إمكانية دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف التكلفة الإنتاجية، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز.

 

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