الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يوجه بتشكيل لجنة هندسية مشتركة لحل مشكلة المياه الجوفية بقصر ثقافة الأقصر

أحمد فؤاد هنو
أحمد فؤاد هنو

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي وتنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية في المحافظة، وذلك في ختام جولته الموسعة لتفقد المواقع الثقافية بمحافظات الصعيد، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وزير الثقافة 

ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تنظيم عدد من الفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة، منها دراسة إمكانية تقديم عروض أوبرا عالمية خلال موسم الشتاء، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الفنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة في عدة مناطق بالمحافظة بهدف إبراز المقومات الحضارية التي تتمتع بها محافظة الأقصر، والمساهمة في تنشيط حركة السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ووجه وزير الثقافة بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية بقصر ثقافة الأقصر من خلال لجنة هندسية مشتركة من المحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك تسريع وتيرة العمل للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية بالقصر.

أعقب ذلك جولة تفقدية بقصر ثقافة الأقصر للوقوف على المشكلة على أرض الواقع والاطلاع على الأنشطة التي يقدمها القصر للجمهور.

 

 وافتتح الوزير معرض صور فوتوغرافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر،إضافة إلى معرض للحرف اليدوية والبيئية.

 

وخلال الجولة وجه وزير الثقافة بضرورة التعاون مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر لتنفيذ ورش تدريبية متخصصة تفيد رواد القصر من النشء والشباب، وأكد على ضرورة تقديم فعاليات مبتكرة تتفاعل مع الطبيعة الحضارية لمدينة الأقصر.

أكد وزير الثقافة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم التنمية الثقافية في محافظات الصعيد، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الوعي الثقافي وتعميق الهوية المصرية الأصيلة، ضمن رؤية الوزارة لتوسيع دائرة الأنشطة الثقافية وتقديمها لفئات المجتمع كافة، بما يسهم في إحياء التراث المصري العريق. 

وشدد وزير الثقافة أن الأقصر تعد مركزًا حضاريًا كبيرًا يجمع بين الحرف اليدوية والتراثية، والمكون الأثري الذي جعل من مدينة الأقصر واحدة من أهم مقاصد السياحة الثقافية في العالم.

 

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن ترحيبه بجهود وزارة الثقافة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق التكامل الثقافي بالمحافظة، مؤكدًا دعمه لكافة الفعاليات التي تعزز من مكانة الأقصر كمركز ثقافي وسياحي هام على الصعيدين المحلي والعالمي.

 

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أحمد فؤاد هنو أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

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