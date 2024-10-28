الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يتفقد قصر ثقافة قنا ومكتبة مصر العامة، ويوجه بعرض أفلام وثائقية "بسينما الشعب"

وزير الثقافة في قنا
وزير الثقافة في قنا

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ  قنا، في إطار برنامج زيارته الموسعة لمحافظات الصعيد، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

 

أحمد هنو وزير الثقافة

ناقش اللقاء دراسة تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية التي من شأنها إلقاء الضوء على التراث الغني لمحافظة قنا، وكذلك المساهمة في التنشيط السياحي للمحافظة، إلى جانب تكثيف الفعاليات التي تعمل على رفع الوعي بين أبناء قنا، والتي تقدم طوال العام.

 

وتفقدا قصر ثقافة قنا، واطلعا على ما يقدمه من أنشطة وفعاليات لكافة الشرائح العمرية.

تكثيف الأنشطة التي تناقش القضايا المجتمعية

ووجه وزير الثقافة، بتكثيف الانشطة والفعاليات التي تناقش القضايا المجتمعية بالتعاون مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية للوصول بالخدمات إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين، كما وجه بعرض أفلام وثائقية،  وأخرى للأطفال بسينما الشعب، وعقد ندوات للأطفال والنشء لمناقشتهم فيها، إلى جانب الأفلام التجارية.

كما تفقدا مكتبة مصر العامة بقنا، واستمعا إلى شرح لما تقدمه المكتبة من خدمات ثقافية وتدريبية لأبناء المحافظة.واستمع وزير الثقافة إلي شرح لأركان المكتبة ومكتبة الطفل ومكتبة الإطلاع بالإضافة إلي قاعة الحاسب الآلي، كما استمع إلي أصغر عضوة متطوعة بالمكتبة والدور الذي تقوم به وتبادل معها الحديث عن الثقافة ودورها.

 

وأشاد وزير الثقافة، بالبنية التحتية للمواقع الثقافية بقنا، مؤكدًا أن برنامج عمل الوزارة يشمل رفع كفاءة البنية التحتية للمواقع،  وكذلك القائم بالعمل الثقافة من أجل تقديم خدمات ثقافية متميزة للمتلقي.

وأوضح، أن محافظة قنا تمتلك العديد من مقومات العمل الثقافي والحضاري، التي يمكن استغلالها في مشروعات ثقافية تسهم رفع الوعي وبناء الإنسان.

وثمن وزير الثقافة، دعم محافظ قنا لكافة الأنشطة والفعاليات التي تقدم بالمحافظة.

 

فيما أكد الدكتور خالد عبد الحليم، على احتياج المواطن في الصعيد إلى الفعاليات والأنشطة التي تسهم في رفع الوعي وبناء الإنسان ونشر القيم الإيجابية والمواطنة، وتناقش الموروثات والعادات الخاطئة في المجتمع.

 

وأوضح أنه منفتح للتعاون مع الوزارة لتقديم الأنشطة في هذا السياق، وكذلك تقديم كل الدعم للوصول بالمنتج الإبداعي لكل فرد على أرض المحافظة.

 

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وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أحمد هنو وزير الثقافة

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