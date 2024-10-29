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اقتصاد

170.4 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين الأجانب خلال جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 86.5 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.9 % والعرب على 6.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 170.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 148.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 % وسجل العرب 6.6 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 650.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.627,6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 28 أكتوبر 2024، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38125 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13506 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11124 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.

 

 

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