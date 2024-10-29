18.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسة الإثنين نحو 18.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.014 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 986 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 26.07 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 73.93 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 28 أكتوبر 2024، ثاني جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 30773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38125 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13506 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11124 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة.