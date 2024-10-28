الإثنين 28 أكتوبر 2024
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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، ثاني جلسات الأسبوع.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 30980 نقطة، وتراجع   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 38371 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% عند مستوى 13935 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% عند مستوى 7993 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 11202 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% عند مستوى 3241 نقطة.

 

 

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