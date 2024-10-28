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رياضة

كأس الملك السعودي، القادسية يتقدم على الوحدة 1/2 في الشوط الأول

لاعبو الوحدة السعودي
لاعبو الوحدة السعودي

كأس الملك السعودي ، تقدم نادي القادسية على نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين.

تقدم نادي الوحدة مبكرا عن طريق جونينيو باكونا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل القادسية في الدقيقة 36 عن طريق جوليان كينونيس.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف نادي القادسية هدف التقدم الثاني عن طريق جوليان كينونيس لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية 2 / 1.

 

تشكيل الوحدة أمام القادسية في كأس الملك السعودي

وجاء تشكيل الوحدة أمام القادسية في كأس الملك السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: حسام الحموان.

خط الدفاع: سعيد المولد وألكسندر كريتو وعبد الله الحافظ وسعد القحطاني.

خط الوسط: محمد مكعازي وجونينهو باكونا وكريج جودوين وسعد بقير ويوسف أمين.

خط الهجوم: مراد محمد خضري.

 

تشكيل القادسية أمام الوحدة في كأس الملك السعودي

فيما جاء تشكيل القادسية أمام الوحدة في كأس الملك السعودي

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: محمد وهيب أبو الشامات، ناتشو فيرنانديز، جاستون ألفاريز، محمد قاسم.

خط الوسط: ناهيتان نانديز، علي عبدالله هزازي، هيثم محمد عسيري، كاميرون بويرتاس، ايكير المينا.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس.

 

مشوار الوحدة والقادسية في كأس الملك السعودي

عبر الوحدة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على  نادي الفيصلي بركلات الترجيح، انتصر القادسية على العروبة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الـ32.

خاض الفريقان من قبل 74 مباراة، فاز القادسية في 25 لقاء مقابل 20 للوحدة و29 تعادل.

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