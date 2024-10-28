الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد طارق سليمان ينال إشادة مدرب بروكسي بعد تألقه أمام لافيينا

احمد طارق سليمان
احمد طارق سليمان حارس مرمي بروكسي

دوري المحترفين، حصل احمد طارق سليمان حارس مرمى بروكسي على إشادة محمد حامد المدير الفني لفريقه بعد تألقه في مباراة اليوم أمام لافيينا ونجاحه في قيادة فريقه للفوز بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دورى المحترفين. 

وقاد أحمد طارق سليمان فريقه للفوز اليوم بعد أن قدم مستوى متميزا حصل به على إشادة الجهاز الفني ومدربه إبراهيم الحضري الذي يتولى حراسة مرمى فريقه. 

ورفع بروكسي رصيده إلي النقطة ٨ في جدول الترتيب خلفا للمقاولون ودجلة أصحاب العشر نقاط فى صدارة الجدول. 

ويعد أحمد طارق سليمان أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حيث قدم مستويات متميزة وقتها وتم تصعيده للفريق الأول عدة مواسم ونال إشادة العديد من المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الفريق قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء بحثا عن فرصة المشاركة بشكل منتظم حيث يتواجد حاليا في فريق بروكسي الذي ينافس في دوري المحترفين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد طارق سليمان طارق سليمان بروكسي

مواد متعلقة

البنك الأهلي يفوز على بروكسى بثنائية وديا

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads