الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري المحترفين، نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الإثنين

دوري المحترفين, فيتو
دوري المحترفين, فيتو

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول لـ 4 مباريات من لقاءات اليوم الاثنين، التي تُقام في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

وأقيمت جميع مباريات الجولة الرابعة اليوم الاثنين بنفس التوقيت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، عدا مباراة وادي دجلة والسكة الحديد مودرن التي تُقام الساعة السادسة مساء.  

وأُقيمت مساء أمس الأحد 5 مباريات من الجولة الرابعة لدوري المحترفين، حيث تواجه المقاولون العرب و وي، ومنتخب السويس أمام سبورتنج، وطنطا مع أبو قير، والمنصورة ضد الترسانة، وراية أمام كهرباء الإسماعيلية.

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من دوري المحترفين 

 

ديروط ضد الداخلية 0-0

بروكسي ضد لافيينا 0-0

أسوان ضد القناة 0-0

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-0 

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 6 مساء 


نتائج  مباريات أمس الأحد في الجولة الرابعة من دوري المحترفين 

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

 المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

 منتخب السويس ضد سبورتنج  0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة  0-1. 

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 

أبو قير والمنصورة  3-0. 

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

نتائج  الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 1-1 

المقاولون العرب ضد سبورتنج  1-1 

بروكسي ضد بترول أسيوط  2-2  

القناة ضد ديروط  1-0 

الترسانة ضد أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من دوري المحترفين

اليوم، استكمال مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني المنصورة لافيينا بلدية المحلة

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من دوري المحترفين

اليوم، استكمال مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

الكاتبة السودانية أمل أبو القاسم تكشف أسباب عداء ميلشيا الدعم السريع ضد مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads