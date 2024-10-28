كأس خادم الحرمين، الاتحاد يفوز على الجندل بثنائية ويصعد لربع النهائي (صور)

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الـ 8 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نظيره الجندل 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد الأمير عبد الله الفيصل في إطار منافسات دور الـ16 بالبطولة.

سجل ثنائية الاتحاد كل من عبد العزيز البيشي في الدقيقة 4 وعبد الرحمن العبود في الدقيقة 45.

تشكيل الاتحاد أمام الجندل

في حراسة المرمى: بريدراج رايكو فيتش.

في خط الدفاع: معاذ فقيهي-ماريو ميتاي - مهند الشنقيطي.

في خط الوسط: نجولو كانتي- فابينهو- حامد الغامدي- عبد الإله هوساوي.

في خط الهجوم: عبد الرحمن العبود- صالح الشهري- عبد العزيز البيشي.

تشكيل الجندل أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: إيمانويل نوفو.

في خط الدفاع: مؤيد معافا، شيخ كمارا، فيصل دراسي، ماجد الخيبري.

في خط الوسط: عبد الواحد النخلي، محمد صلاح، ليوناردو سيلفا، فراج الراشد.

في خط الهجوم: عبد الله معتوق، عمر الراشد.

الاتحاد في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين

وكان الاتحاد قد تمكن من الفوز على نظيره العين ضمن لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس الملك، بثلاثية دون رد.