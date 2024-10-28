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اقتصاد

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد “فيتو” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

شهد سعر صرف الدولار الامريكى استقرارًا أمام الجنيه المصرى، بختام تعاملات اليوم الأثنين  الموافق 28 أكتوبر 2024، في  البنك المركزي المصري، وترصد  “فيتو” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية والتى جاءت كالتالى: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.64 جنيهًا للشراء و48.74 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

 

 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

اقرأ التالى: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

اقرا التالى: اسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظى 

 

 

 

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجارى - فيتو 

 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم 

 

 

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية  حوالي 48.64  جنيهًا للشراء و48.74  جنيهًا للبيع.

 

بنك الاسكندرية - فيتو 
بنك الاسكندرية - فيتو 

 

 

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