الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالمنيا (تفاصيل)

إسعاف
إسعاف

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي وتحديدا أمام مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 شخصا خلال عودتهم من عملهم "معلمات"، تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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