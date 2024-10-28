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دراسات اقتصادية لمواجهة أزمة قناة السويس الحالية.. قرارات هامة لجذب الخطوط الملاحية.. نوادي الحماية التأمينية كلمة السر.. وتقديم حوافز وحزم تشجيع للخطوط الملاحية العالمية

قناة السويس
قناة السويس

تدرس هيئة قناة السويس حزمة من الإجراءات لمواجهة تراجع الإيرادات خلال الفترة الاخيرة، بسبب تصاعد الاحداث بمنطقة الشرق الاوسط، وبسب استهداف الناقلات فى خليج عدن. 

مركز الدراسات الاقتصادية 

وقامت ادارة قناة السويس بالتعاون مع المركز الاقتصادى للدراسات التابع للهيئة بوضع دراستات تفصلية للوضع الحالى لسرعة التعامل معه والعمل على تعويض خسائر القناة من خلال قرارات اقتصادية مدروسة تساهم فى جذب خطوط الملاحة. 

وكانت عدد من خطوط الملاحة تضامنت مع بعضها البعض وذلك للتحرك فى اتجاه المرور بعيدًا عن مناطق الهجمات وذلك لحماية نفسها من هجمات الحوثيين والعمليات التى تتم ضد السفن. 

مراقبة تطور الاحداث بلمنطقة 

من ناحية أخرى صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.  

مدبولي: مصر خسرت 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد: إن تداعيات هذه الأزمات تمثلت في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك لم يمنع الحكومة المصرية من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات هذا الإصلاح الاقتصادي.

الملاحة في قناة السويس اليوم، فيتو 
الملاحة في قناة السويس اليوم، فيتو 

قناة السويس والقوافل 

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوافر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من ٩ أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول. 
 

خطة لتشجيع خطوط الملاحة العالمية للعبور من قناة السويس

 تعمل قناة السويس على عدد من النقاط خلال الفترة القادمة لضمان تشجيع خطوط الملاحة على استخدام القناة.

وتمشل هذه النقاط: 

أولا: تخفيض في بعض الرسوم.

ثانيا: تحقيق التأمين الكامل للسفن المارة من القناة حتى خروجها من مجرى البحر الأحمر. 

ثالثا: التنسيق مع نوادي الحماية الدولية فيما يتعلق برسوم التأمين على البضائع والسفن. 

رابعا: تقديم تسهيلات في العبور من القناة. 

كما تدرس قناة السويس تقديم حوافز وحزم تشجيع للخطوط الملاحية العالمية لتشجيعها على المرور من القناة وعدم التحول إلى الطريق البديل رأس الرجاء الصالح، وذلك بعد تكرار هجمات الحوثيين على السفن المارة من البحر الأحمر.

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