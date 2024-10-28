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حوادث

ماذا قال نجل نائب رئيس نادي الزمالك أمام النيابة في واقعة الدهس؟

التحقيق مع المتهم،
التحقيق مع المتهم، فيتو

استمعت نيابة الجيزة، اليوم، لأقوال نجل نائب رئيس النادي الزمالك في اتهامه بدهس شخص في ميدان سفنكس.

وقال المتهم خلال التحقيقات، اللى حصل إنه خلال قيادتي سيارة، بشارع جامعة الدول العربية اتجاه ميدان سفنکس وشارع أحمد عرابي بالعجوزة وأسفل الكوبري، فوجئت بالمصاب يتفادى أحد الموتوسيكلات، وظهر أمامي فجأة فاضطريت للاصطدام بالمصاب، وتم نقل المصاب للمستشفى بسيارة إسعاف.

وأضاف نجل هشام نصر، أنه لم يهرب من مسرح الحادث، وتوقف بجوار المصاب وطلب له الإسعاف، حتى تم نقله الى المستشفى وحضرت قوات الشرطة وتحفظت عليه.

عرض المتهم على الطب الشرعي

وقررت نيابة الجيزة حجز نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بعد قرار حبسه في واقعة الدهس، وترحيله إلى قسم شرطة العجوزة، والعرض على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل المخدرات له. 

اعترافات نجل نائب رئيس الزمالك

وقال نجل نائب رئيس الزمالك، أمام جهات التحقيق: بأنه لم يتعمد ارتكاب الحادثة ولم يتعمد الاصطدام بالشاب الضحية.

وتابع إنه كان يقود السيارة وظهر الشاب أمامه بشكل مفاجئ أثناء السير بالسيارة عقب خروجه من نادي الزمالك.

وتابع خلال الاعترافات أنه لم يهرب من المكان، وطلب الإسعاف للضحية ونقله إلى المستشفى من أجل إثبات حُسن نيته.

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ئيس النادي الزمالك ميدان سفنكس نيابة الجيزة الجيزة

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