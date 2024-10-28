حماية المستهلك: 1600 شكوى بشأن خدمات الاتصالات وحل 99% منها

أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني أن المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، التي يتم تصعيدها من الجهاز إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بلغ نحو 1600 شكوى، مع تحقيق نسبة حل 99%.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن العلاقة التشاركية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، ممتدة على مدار 15 عامًا.

وكان وكان جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات قد وقعا، اليوم الإثنين، بروتوكولًاً للتعاون المشترك،بمقر الجهاز القومي بالقرية الذكية، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

وأعلن جهاز حماية المستهلك أنه بصدد إطلاق منصة رقمية مشتركة مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له بمقر الجهاز القومي.

ونص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها.

كما نص الاتفاق على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المُشترَك بين الجانبيّن في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات.

وتناول وضع خطة عمل لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية.

كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفيّن لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة بينهما ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ البروتوكول على الوجه الأمثل.