أحمد سليمان وحسين السيد يدعمان زمالك 2007 أمام الأهلي بدوري الجمهورية

حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواجد بمجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، لمتابعة مباراة فريق 2007 أمام الأهلي، في بطولة الجمهورية للشباب.

وجاء حضور الثنائي من أجل مساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين، في هذه المباراة الهامة بمسابقة الجمهورية للشباب.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وأعلن محمد ثابت المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب.

خط الدفاع: معاذ محمد - خالد السيد - محمد فرج - نور إيباء.

خط الوسط: زياد مدحت - هشام إيباء - زياد كمال - أحمد حسن - حسام عاشور التقي.

خط الهجوم: أحمد محمد علي "سينا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عزت ثروت، يوسف نصر، سيف محمد، عمر محمد يسري، عبد الله عبد الناصر، يوسف محمد السيد، محمد حمد، مصطفى وائل صلاح، صلاح محمود.