الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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اقتصاد

لإطالة عمر محرك السيارة، متى يجب تغيير زيت ناقل الحركة؟

ناقل الحركة
ناقل الحركة

تغيير زيت ناقل الحركة، تشهد الفترة الحالي زيادة في معدلات البحث جوجل عن طرق الحفاظ على السيارات وخطوات الصيانة الاقتصادية بعد ارتفاع أسعار الصيانة داخل مراكز الصيانة إلى الضعف، مما جعل الكثير يهمل مواعيد الصيانة الدورية، وتسبب ذلك أعطال مفاجئ بالسيارات والأخرى الذى يرغب في معرفة الصيانة الأكثر أهمية لإطالة عمر السيارات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة تصل لـ 100%  وفقأ لما أعلنه خبراء السيارات.

ونرصد فى التقرير التالى، أهمية تغير زيت ناقل الحركة، الذى يعتبر من أهم خطوات الصيانة بالسيارات، للحفاظ  أداء السيارة وسلامة ناقل الحركة، وإطالة عمره، خاصةً بعد قطع مسافات  200,000 كيلومتر، يعتمد ناقل الحركة على الزيت لتبريده وتزييته، مما يسهم في وضمان نقل السلاسة بين التروس بعد قطع 200,000 كيلومتر، يكون من الضروري التأكد من أن زيت ناقل الحركة بحالة جيدة، وفي حال عدم تغييره لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلف ناقل الحركة أو تعطل الأداء.

 

كيفية تغيير زيت ناقل الحركة في سيارتك بعد قطع مسافة 200 ألف كلم


بمرور الوقت واستخدام السيارة لمسافات طويلة، يمكن أن يفقد الزيت وظيفته التى تتجسد فى  الحفاظ على درجة حرارة مناسبة ويمنع التآكل والاحتكاك، وبسبب تراكم الرواسب والجزيئات المعدنية الناتجة عن التآكل. يسبب ذلك فقدان ناقل الحركة لقدرته على العمل بكفاءة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته وتدهور الأداء بشكل تدريجي.

 

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200,000 كيلومتر


1- فقدان لزوجة الزيت بعد مرور فترة طويلة على استخدام الزيت، يفقد قدرته على التزييت بكفاءة.

2- تراكم الرواسب الجزيئات الناتجة عن التآكل تترسب في الزيت مما يزيد من الاحتكاك داخل ناقل الحركة.

3- ارتفاع درجة الحرارة مع مرور الوقت وتدهور جودة الزيت، يزيد خطر ارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة، مما يؤدي إلى تلف أجزاء الناقل.

4- تجنب الأعطال المكلفة عدم تغيير الزيت يمكن أن يؤدي إلى أعطال كبيرة في ناقل الحركة تحتاج إلى إصلاحات مكلفة جدًا.

 

طرق تغير زيت ناقل الحركة في سيارتك 

 

1– تأكد من استخدام الزيت المناسب لنوع ناقل الحركة في سيارتك عادة ما يكون هناك نوعان أساسيان:

– زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي (ATF).

– زيت ناقل الحركة اليدوي.

– مفاتيح ربط لفك الصواميل والبراغي.

– وعاء لتجميع الزيت القديم يجب استخدام وعاء لتجميع الزيت المتسخ عند فتح السدادة.

– جوانات جديدة تحتاج إلى تبديل الجوانات (gaskets) عند فتح الغطاء السفلي للناقل.

– قمع لتعبئة الزيت الجديد.

يجب رفع السيارة باستخدام رافعة هيدروليكية أو رفعها على منحدر لضمان الوصول إلى أسفل السيارة بسهولة. تأكد من أن السيارة مؤمنة جيدًا على الرافعة لضمان السلامة.

 تصريف الزيت القديم

– ابحث عن سدادة التصريف الموجودة في ناقل الحركة. يجب أن يكون لديك وعاء تحت السدادة لجمع الزيت المتسخ.

– قم بفك السدادة باستخدام مفتاح الربط واترك الزيت القديم ينساب تمامًا إلى الوعاء. قد يستغرق ذلك بضع دقائق حتى يتم تفريغ كل الزيت.

إزالة فلتر الزيت

بعض السيارات تحتوي على فلتر زيت ناقل حركة داخلي. بعد تصريف الزيت، يمكنك إزالة الغطاء السفلي للناقل للوصول إلى الفلتر. يجب استبدال الفلتر بآخر جديد إذا كان ملوثًا أو تالفًا.

 تركيب الجوانات والفلتر الجديد

– بعد إزالة الفلتر القديم، قم بتركيب الفلتر الجديد.

– تأكد من تبديل الجوانات (gaskets) القديمة بأخرى جديدة لتجنب تسرب الزيت.

 إعادة تركيب الغطاء السفلي

– بعد تركيب الفلتر والجوانات، قم بإعادة الغطاء السفلي لعلبة ناقل الحركة وأحكم ربط البراغي.

 تعبئة الزيت الجديد

– استخدم قمعًا لتعبئة الزيت الجديد عبر فتحة تعبئة الزيت في ناقل الحركة. تأكد من استخدام الكمية المناسبة التي تتطلبها سيارتك.

– تحقق من مستوى الزيت باستخدام عصا قياس الزيت، وأضف المزيد إذا لزم الأمر.

 

 

 

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