خبير بالشأن الإفريقى يكشف تأثير العقوبات الأمريكية على الصناعات الدفاعية السودانية

قال الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة السودانية شهدت تطورا في إطار السياسة الأمريكية المتبعة لتقويض النفوذ العسكري لبعض الدول، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2024 عقوبات على "محمد حسين دقلو"، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وهوما يعد خطوة تعكس استهداف واشنطن للبنية التحتية العسكرية والاقتصادية في السودان.

لعقوبات جزءًا من ضغوط واشنطن على الخرطوم

وأكد فى تصريح لفيتو ان هذه العقوبات تاتى في وقت حساس يشهد فيه السودان أزمات سياسية وأمنية متفاقمة، ويتطلب دعمًا مؤسسيًا لتفادي الانهيار،خاصة وان الدوافع الأمريكية تأتي نتيجةً لجملة من الدوافع السياسية والاستراتيجية فمن جانب، تمثل العقوبات جزءًا من ضغوط واشنطن على الخرطوم لتوجيه سياسات السودان نحو أجندات تتماشى مع الرؤية الأمريكية؛ إذ ترغب الولايات المتحدة في ضمان عدم انحياز السودان لأي قوى إقليمية أو دولية من شأنها تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة. من جانب آخر، تمثل العقوبات إشارة قوية تجاه الجيش السوداني، وقد تكون وسيلة للضغط على القيادة العسكرية لعدم التدخل في العمليات السياسية والانتقالية في البلاد.

تستهدف العقوبات الأمريكية فعليًا تقييد قدرات الجيش السوداني

وواصل حديثة قائلا يُحتمل أن تستهدف العقوبات الأمريكية فعليًا تقييد قدرات الجيش السوداني؛ إذ تعد منظومة الصناعات الدفاعية أحد الركائز الأساسية التي تمكن الجيش من التطور والاستقلالية في التصنيع العسكري.

وقد تكون العقوبات جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتحجيم القدرات العسكرية السودانية، خاصةً في ظل التقارير التي تفيد بتعاون محتمل بين السودان ودول مثل روسيا والصين في المجالات العسكرية والدفاعية.

تحجيم قدرات الجيش السوداني قد يعزز التوتر الداخلي

وتابع كما أن تحجيم قدرات الجيش السوداني يعزز التوتر الداخلي ويضعف قدرة الدولة على فرض الأمن، ما قد يسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي ويدفع نحو إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة بما يتماشى مع المصالح الأمريكية.

وعلى الرغم من أن واشنطن تعلن أن عقوباتها تأتي ضمن حماية حقوق الإنسان ومنع الفساد، إلا أن توقيت العقوبات وطبيعتها يعكسان مقاصد تتجاوز الأهداف الإنسانية المعلنة، وتتجه نحو هندسة الوضع السياسي والأمني في السودان بما يضمن إبقاء نفوذ الولايات المتحدة قويًا في منطقة الشرق الإفريقي.

التداعيات المحتملة: من شأن هذه العقوبات

واضاف التداعيات المحتملة: من شأن هذه العقوبات أن تؤدي إلى تباطؤ جهود الجيش السوداني في تطوير قدراته، وربما تؤدي إلى ردود فعل داخلية قوية من قبل التيارات الداعمة للمؤسسة العسكرية، مما قد يزيد من تعقيد المشهد السوداني الهش أصلًا.