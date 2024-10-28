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جامعة أسيوط تنظم دورة الإسعافات الأولية لـ 250 طالبا (صور)

دورة الإسعافات الأولية
دورة الإسعافات الأولية بجامعة أسيوط، فيتو

 نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط ؛ دورة الإسعافات الأولية ل (250) طالبًا، وطالبة على مستوى كليات الجامعة، في ضوء المبادرة الرئاسية؛ بداية جديدة؛ لبناء الإنسان، وتحت شعار:(صحتك أمانة فحافظ عليها) ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

 

 

تكثيف التوعية بالإسعافات الأولية اللازمة للمصابين؛ في مختلف الحالات الطارئة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن التدريب يأتي في إطار تكثيف التوعية بالإسعافات الأولية اللازمة للمصابين؛ في مختلف الحالات الطارئة، ولتحقيق المزيد من الاستفادة، والتثقيف؛ لتوعية الطلاب بالتصرف السليم في الحالات الطارئة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ لمنع حدوث أي مضاعفات تهدد حياة الشخص المصاب.

 

 

وتم تنظيم الدورة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ومشرفي النشاط بالإدارة.

 

 

وحاضر في الدورة؛ الدكتورة آمنة عبد الله دسوقي  أستاذ تمريض الباطنة والجراحة المساعد، والدكتورة نجلاء أحمد الرشيدي، أستاذ تمريض العناية الحرجة والطوارئ المساعد بكلية التمريض.

 

 

كيفية التعامل مع الأزمات القلبية الطارئة

وشملت محاور التدريب؛ كيفية مواجهة مختلف حالات الطوارئ، مثل: كيفية التعامل مع الأزمات القلبية الطارئة، وإنعاش القلب؛ عن طريق التنفس الصناعي،  وكيفية عمل جبيرة للمصابين بالكسور، أو تمزق الأربطة، وكيفية إسعاف المصاب، أو المريض خلال حالات الإغماء، والتعرف على كيفية وقف النزيف، والتعامل مع الحروق السطحية.

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كما تناول التدريب؛ التعريف بكيفية التعامل مع حالات التسمم، التي تحدث نتيجة لوصول المواد السامة إلى الجسم؛ عن طريق البلع، أو الاستنشاق، أو الحقن، أو امتصاص الجلد، إلى جانب توضيح كيفية إسعاف لدغة العقرب، أو عضة الثعبان، فضلًا عن تدريب الطلاب على قياس الضغط، وقياس السكر، وكيفية إعطاء الحقن من خلال ؛ الوريد، أو العضل، وكيفية تركيب الكانيولا.

 

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