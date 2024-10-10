رمضان قرني: أديس أبابا تغطي فشلها في أمهرة بتقديم خطاب إعلامي للداخل الإثيوبي

بالتعتيم الإعلامي، والقمع العسكري، مستغلة الدعم الأجنبي، تسعى الحكومة الإثيوبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحفظ ماء وجهها، إزاء الهزائم التي تكبدتها قواتها المسلحة في مواجهة قوات فانو في إقليم أمهرة.

قال الدكتور رمضان قرنى، خبير الشأن الإفريقي، ونائب رئيس الجمعية العلمية للشئون الإفريقية: إن الحكومة الإثيوبية تحاول التغطية على فشلها أمام قوات فانو من خلال تقديم خطاب إعلامي للداخل الإثيوبي، لكن التطورات الأخيرة لن تكون فى صالح حكومة آبى أحمد بدرجة كبيرة.

وأضاف: أنه فى ضوء التقارير الإعلامية التى تتحدث عن تقدم قوات فانو الأمهرية فى إقليم أمهرة وتحقيقها انتصارات على حساب قوات الجيش الفيدرالي الإثيوبى، يصبح السؤال الذى يطرح نفسه؛ ما هى الآليات التى تتعامل بها الحكومة الاثيوبية مع هذا الوضع؟ خاصة أن هناك ما نسميه برغبة إقليمية ودولية بدعم حكومة آبى أحمد فى مواجهة قوات فانو أو أي حركات انفصالية او انشطة عسكرية فى أقاليم الدولة الإثيوبية، وربما كانت تجربة تجراي خير مثال.

الحكومة الاثيوبية تعتمد على سياسة التعتيم الإعلامى

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” فى سياق هذا الدعم الكبير لجأت حكومة آبى أحمد إلى استخدام عدد من الآليات لمواجهة قوات فانو يأتي على رأسها الاعتماد على سياسة التعتيم الإعلامي على ما يحدث فى إقليم أمهرة، خاصة أن من الواضح أن التقارير الإعلامية التى تخرج منإقليم أمهرة، التى تتحدث عن انتصارات قوات فانو ضد الجيش الإثيوبى فى مناطق متعددة، أهمها المنطقة الحدودية مع السودان، وطرد قوات الجيش الإثيوبى، منها لذلك تمارس حكومة آبى أحمد سياسة التعتيم الإعلامي.

إطلاق عملية عسكرية كبيرة ضد قوات فانو فى إقليم أمهرة

وواصل د. رمضان قرني حديثه، قائلا: أما الآلية الثانية فتمثلت فى فى الحشد العسكرى، حيث أعلن الجيش الاثيوبى منذ أيام إطلاق عملية عسكرية كبيرة ضد قوات فانو فى إقليم أمهرة من خلال إحداث تنسيق بين قوات الدفاع الوطنى وقوات الأمن للقيام بعملية عسكرية كبيرة باقليم أمهرة، وبالتالى يحاولون تكرار تجربة فى إقليم أمهرة، لكن الأمر هنا مختلف لأن المعطيات العسكرية والاقتصادية والسياسية ليست هى التى أعطت للجيش الإثيوبى التفوق فى تجراي.

الآلية الثالثة.. أسلوب القمع الذى مارسته حكومة آبى أحمد

وأضاف خبير الشئون الأفريقية: أما الآلية الثالثة فتمثلت فى أسلوب القمع الذى مارسته وتمارسه حكومة آبى أحمد، وفقا للتقارير الصادرة عن منظمة العدل الدولية لحقوق الإنسان، قامت القوات الإثيوبية بعمليات قمع فى أمهرة وخاصة مجتمع الأعمال بالإقليم من أجل نزع القوى الاقتصادية للإقليم بل وصل القمع إلى المجتمع الأكاديمى فى المدن الكبرى بإقليم أمهرة، بالإضافة إلى ما سبق كانت هناك الآلية الرابعة، وهو تصدير خطاب إعلامي يتحدث عن نجاح الفيدرالية الإثيوبية ونجاح السياسة الخارجية فى منطقة القرن الأفريقى أو على المستوى العالمى وأن إثيوبيا فعلت كل ما تستطيع من أجل السلام فى القرن الإفريقى وفى السودان، وعقدت شراكة دولية مع دول كبرى مثل الصين ونجتحها فى الانضمام لتجمعات دولية مثل البريكس.

