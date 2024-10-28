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ثقافة وفنون

المخرج كريم الشناوي: الفن مش معمول عشان يغير ومن الخطأ رؤية أنفسنا "خبراء"

ندوة تاثير الدراما
ندوة تاثير الدراما على المجتمع والجمهور، فيتو

تحدث المخرج كريم الشناوي عن تأثير الفن على المجتمع، قائلا: "الفن مش معمول عشان يغير.. ومش مطلوب منه يغير.. وغلط إن أفكار الأعمال الفنية تنطلق من قضية أو مشكلة بعينها.. والدراما تعكس واقع المجتمع". 

ندوة علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بعنوان “علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور”، ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور كل من المخرج كريم الشناوي، النجمة نيللي كريم، النجم يوسف الشريف، الكاتب شريف عبد المسيح، ويدير الندوة مينا النجار.

المخرج كريم الشناوي 

وأضاف "الشناوي": "احيانا بسبب رد الفعل بنتعامل مع نفسنا كصناع سينما ودراما أننا خبراء.. اللي هيغير حاجة سلبية في المجتمع مش مسلسل اللي هيغيره التعليم احنا اطار في منظومة مجتمعية كبيرة". 

وتابع: "احنا لازم نحترم موقعنا ايه.. لو محاسب شاطر أهم من مخرج فاشل.. موقعنا في الحكاية كلها جزء كبير منه انه احنا مهتمين بالحكايات والقصص بس ياريت نفهم أننا مش خبراء". 

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المخرج كريم الشناوي ملتقى سيني جونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي يوسف الشريف

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