بعد بلاغ بهتك عرض طفل داخلها، قرار عاجل ضد حضانة شهيرة في بورسعيد
أغلقت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، حضانة شهيرة لحين انتهاء تحقيقات النيابة بشأن واقعة تحرير ولية أمر طفل، محضرًا، ضد الحضانة تتهم فيه مسئوليها بهتك عرض طفلها.
وشُكلت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بعد تحرير ولية أمر الطفل المحضر، وحررت اللجنة محضر غلق إداري للحضانة، وأغلقت المكان لحين انتهاء تحقيقات النيابة بشأن الواقعة.
وكان ولية أمر طفل بمحافظة بورسعيد، حررت محضرًا ضد حضانة شهيرة لها عدة أفرع تتهم مسؤوليها بهتك عرض ابنها.
وتضمن المحضر رقم 7889 لسنة 2024، جنح الزهور، اتهام حضانة شهيرة ببورسعيد بهتك عرض طفل عمره عامين و8 أشهر.
ومن جانبه أعلن محامي أسرة الطفل المجني عليه في تصريحات صحفية صادرة عنه، أن التقرير الطبي الأولي للطفل المجني عليه وجود إصابات متفرقة واضحة في مناطق العفة والحساسة بجسد الطفل، مضيفًا أنهم في انتظار ما سيسفر عنه تقرير الطب الشرعي.
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