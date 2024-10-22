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رياضة

دوري المحترفين، التشكيل الكامل لجهاز أيمن المزين في تدريب المنصورة

أيمن المزين، فيتو
أيمن المزين، فيتو

دوري المحترفين، أعلن مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني، التعاقد مع أيمن المزين، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة بدوري المحترفين.

تشكيل جهاز المنصورة

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:
حسن بادع، المشرف العام على الفريق
شريف أبو العزم مدير كرة 
أيمن المزين، مدير فني
سمير سعد، مدرب عام
محمد سعيد، مدرب مساعد 
سعيد البيلي، مدرب حراس مرمي
الدكتور خالد عبدالرازق، محلل أداء
محمد عاطف، معد بدني
مع استمرار الجهاز الإداري والطبي في مهمته.

 

ويخوض المنصورة مرانه عصر اليوم بمقر نادي الشعب، استعدادًا للمباراة القادمة.

 

بقيادة أيمن المزين، 4 أندية صعدت للممتاز

وسبق لأيمن المزين قيادة 4 أندية إلى الصعود إلى الدوري الممتاز، وهي: الرجاء المطروحي موسم 2012-2013، الشرقية موسم 2015-2016، الأسيوطي موسم 2016-2017، وطنطا موسم 2018-2019.

وكان رضا العيسوي المدير الفني لفريق المنصورة قد رحل بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المحترفين.

وتعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية، هي الثالثة للمنصورة هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام أبوقير للأسمدة بثلاثية نظيفة، والسكة الحديد بهدف دون رد.

 

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