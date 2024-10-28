وزير التعليم ومحافظ الغربية يتفقدان مدارس إدارة زفتى

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجولة تفقدية، صباح اليوم، لعدد خمس مدارس بإدارة زفتى التعليمية في محافظة الغربية وذلك حرصًا على متابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وتفقد الوزير والمحافظ مدرسة "مؤسسة ناصر للتعليم الابتدائي" والتى تضم ٦٦٣ طالبا وطالبة، وخلال تفقدهما للفصول حرصا على متابعة نسب الحضور، والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها، ومستوى الطلاب فى القرائية، وكذلك دفتر درجات الطلاب؛ للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمى.

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة قاسم أمين الابتدائية والتي تضم عدد ١٥٦٨ طالبا وطالبة وتابعا، خلال تفقدهما الفصول، ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، حيث وجه الوزير بتحري الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب، والتزام الطلاب بالفصول المسجلين بها، فضلًا عن تشكيل لجان متابعة من الوزارة لمتابعة مدى تنفيذ المدرسة لتعليمات الوزارة، وكذلك عمل صيانة شاملة لمبنى مغلق ملحق للمدرسة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات والتى تضم ٣١٠٠ طالب وطالبة فى جميع مراحل التعليم المختلفة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية.

وخلال تفقدهما فصول المرحلة الثانوية، حرص الوزير على مناقشة الطلاب فيما تم دراسته ومدى قدرتهم على التحصيل الدراسي داخل الفصل، كما وجه الوزير بتشكيل لجان متابعة لمتابعة المدرسة.



وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين والتى تضم عدد ١٠٠٦ طلاب، حيث تابعا، خلال تفقدهما الفصول، أداء الطلاب فى التقييم الشهرى، وأطمئنا على مستوى الطلاب والالتزام بكراسات الحصة والواجبات.

واختتم الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي، والتى تضم عدد ١٦٧٠ طالب وطالبة فى المرحلة الابتدائية فى الفترة الصباحية، وحرصا على الاطمئنان على الكثافة الطلابية وعدم وجود عجز فى أعداد المعلمين، ومتابعة كراسات الطلاب، ووجه الوزير بتكليف التعليم الفنى بدهانات الفصول والأسوار بالمدرسة، كما اتفق الوزير والمحافظ على تكثيف معدلات تشجير المدارس بالمحافظة.

وأكد محافظ الغربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، وأن هناك جهودًا كبيرة وغير مسبوقة في الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمي؛ لتنال مصر المكانة التي تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم.