محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون الجديدة

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مبنى العنايات الجديدة بمستشفى أشمون العام.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لدفع منظومة العمل وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، برفقة المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية.



أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية، وتفقد عدد من أقسام العنايات ومنها العناية العامة، القلب، قسم الباطنة، وخلال تفقده لمنظومة العمل بوحدات العناية المركزة الجديدة، واطمأن علي الحالة الصحية للمرضى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشيرًا إلي أنه تم تزويد وإضافة عدد 9 أسرة للعناية ليصبح إجمالي عدد الأسرة بالمستشفي 26 سريرا، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضى والمترددين واستقبال الحالات الحرجة من داخل وخارج المحافظة وتخفيف آلام المواطنين.



تجهيزات مبني الغسيل الكلوي الجديد

وتفقد محافظ المنوفية تجهيزات مبنى الغسيل الكلوي الجديد، واستمع إلى رؤية إدارة المستشفى لآلية سير منظومة العمل، مشيدا بمستوى حجم الإنشاءات والتجهيزات بالمبنى والتى تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



وخلال تفقده، قدم محافظ المنوفية الشكر والتقدير لاثنين من رجال الأعمال لدورهما المجتمعي الفعال في دعم القطاع الطبي بمستشفي أشمون العام والارتقاء بجودة الخدمات إلى الأفضل.

كما وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للمتميزين بمستشفى أشمون العام تقديرًا لجهودهم المبذولة ودعمًا لهم.



مشروعات المبادرة الرئاسية

وتضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفي أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " على مساحة تزيد عن 29 ألف م2، للوقوف على نسب الإنجاز وتسريع معدلات الأداء لتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي.

وأشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، مؤكدا أن مستشفي اشمون الجديدة سيعد صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.