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محافظات

محافظ المنوفية: تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

المنوفية،فيتو
المنوفية،فيتو

 اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بسبك الأحد بمركز ومدينة أشمون والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري  لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، الدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشئون الصحية، ومحمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

 

تنمية صحة الأسرة بالمنوفية

 وتفقد محافظ المنوفية مركز تنمية صحة الأسرة على مساحة 1900 م2، ويضم "عيادات تنظيم طب الأسرة، وصيدلية، ومكتب صحة، علاج طبيعي، أسنان، معمل، حضانة للأطفال، ومشغل، إسعافات أولية، غرف تطعيمات ومبادرات سيدات، وغرف استشارية لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج، واستفسر المحافظ عن الأقسام والعيادات وحجم الإقبال ونسب التردد، موجهًا وكيل وزارة الصحة بتزويد كافة التخصصات الطبية لتقديم خدمة طبية أفضل ومميزة لأهالينا بقرى الريف المصري، وأشار محافظ المنوفية إلى أن المبادرة الرئاسية أولت اهتماما كبيرًا بقطاع الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف، مشيرًا حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي يتم تنفيذها لدعم الأسرة المصرية وتنميتها.

 

مركز تنمية الأسرة والطفل

 وتفقد المحافظ مركز تنمية الأسرة والطفل، حيث تابع حجم التجهيزات والأقسام بالمركز ومنها صالة الألعاب الرياضية والعلاجية ومركز العلاج الطبيعي والتخاطب، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها المرأة والطفل داخل القرية وذلك ضمن أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة.

وأشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة " حياة كريمة " والتي تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب وتستهدف في مقامها الأول بناء الإنسان المصري، كونها مبادرة تنموية شاملة ومتكاملة في أركانها وملامحها تهدف في مقامها الأول بناء الإنسان المصري من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية لأهالينا بقرى الريف المصري ولا سيما الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

 

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