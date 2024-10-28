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خارج الحدود

أبو الغيط: صمت أصدقاء الاحتلال الإسرائيلي عن حرب غزة ولبنان اشتراك في الجريمة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن خطورة ما تقوم به إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، ومساعيها لإفراغه من سكانه وسط عجز كامل من المجتمع الدولي، مستمر منذ أكثر من عام مترافقًا مع عجز مدوي من جانب الدول الصديقة لسلطة الاحتلال عن إيقافها وهو ما يعني عمليًّا مشاركتها فيما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة أمام المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط، والذي انطلقت أعماله صباح اليوم في برشلونة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: إن ابوالغيط أشار إلى أن العجز الدولي جعل قوة الاحتلال الاسرائيلية تتوسع في حربها الإقليمية ليشهد العالم مأساة جديدة يعيشها الشعب اللبناني الذي يعيش تحت القصف فضلًا عن الوضع في غزة الذي يعيش ٩٠% من سكانه اليوم مكدسون في خيام بدائية في ١٠% من مساحته.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط طالب الدول الحاضرة بضرورة أن تحذو حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرًا بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧. 

وفي ذات السياق طالب الأمين العام بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في لبنان وتنفيذ للقرار 1701 على نحو كامل غير منقوص، بما يحقق الأمن على جانبي الحدود.

وأشار إلى أن الامين العام حمَّل المجتمع الدولي، وبخاصة أصدقاء اسرائيل مسؤولية استمرار هذه الحرب البشعة وطالبهم بوضع حد فوري لها.

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