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جامعة القناة تفتتح النسخة الـ 34 من معرض "تراثنا" (صور)

جانب من المعرض، فيتو
جانب من المعرض، فيتو

افتتحت جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، النسخة الـ 34 من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والمقام بمبنى كلية التجارة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.  

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المشاركون في المعرض 

و يشارك في المعرض 35 عارضًا، يقدمون منتجات متميزة تلبي احتياجات متنوعة للزائرين طول مدة المعرض والذى يستمر حتى يوم الخميس المقبل.  

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

تشكيلة متنوعة من المنتجات اليدوية 

وتضمن المعرض تشكيلة متنوعة من الحرف والمنتجات اليدوية، شملت أقطان، صناعات يدوية، منتجات للبشرة من مواد طبيعية، فن الديكوباج، الكروشيه، المنسوجات، المنتجات الغذائية، الإكسسوارات، بالإضافة إلى منتجات سيناوية تراثية. 

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

المنظمون لمعرض تراثنا 

يأتي هذا المعرض بتنظيم  كلية الطب البيطري، واستضافة كلية التجارة، وتحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

حرص الجامعة على تنظيم المعرض 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور أهمية معارض "تراثنا". 

 مشيرًا إلى حرص الجامعة على استمرار تنظيمها بنسخ متعددة، لما تتيحه من فرصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتوفير ملتقى لتسويق منتجاتها.  

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

كما أشار "مندور" إلى دور المعرض في دعم أصحاب الحرف اقتصاديًا واجتماعيًا، بما يعزز من جهودهم ويحافظ على هذا الإرث الثقافي الهام. 

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

تمكين المرأة اقتصاديا

أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن معرض "تراثنا" يسهم بشكل فعّال في تمكين المرأة من خلال توفير منصة لتسويق منتجات السيدات العارضات، مشيرة إلى أن الجامعة تهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتنمية البيئة عبر مثل هذه الفعاليات الثقافية والتراثية. 

كما أكدت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، أن المعرض يمثل فرصة ثمينة لأصحاب الحرف اليدوية، حيث يتيح لهم فرصة لتسويق منتجاتهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية، مشيره إلى أن المعارض تسهم في دعم الحرف اليدوية وتمكين المرأة بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للعارضين والعارضات. 

 






 

 

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