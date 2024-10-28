التعاون الدولي: الصناعات الكيماوية من أهم القطاعات التنافسية في الاقتصاد المصري

أكد تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع الصناعات الكيماوية من أهم القطاعات التنافسية في الاقتصاد المصري كاشفا عن وجود فرص عديدة للتعاون مابين القطاع الخاص المصري في هذا القطاع الهام والبنك الإفريقي.



الصناعات الكيماوية مهم جدًا لأفريقيا والأمن الغذائي الأفريقي

وأوضح أن هذا القطاع مهم جدًا لأفريقيا والأمن الغذائي الأفريقي، خاصة الأسمدة التي تعد أيضًا أحد ركائز مصر الصناعية، جاء ذلك خلال مشاركته المائدة المستديرة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية.

قال إن هناك تركيزا من قبل الوزارة على دعم القطاع الخاص في خطتها خلال الفترة من 2024-2027



وسلط د.تامر الضوء على أهمية شركاء التنمية وليس فقط البنك الأفريقي الذي لدينا محفظة مهمة معهم تزيد عن 7.8 مليار دولار أمريكي بما في ذلك 1.1 مليار دولار أمريكي معروضة للقطاع الخاص وهو مبلغ كبير، لافتا الى اننا نأمل أن تؤدي مثل هذه المائدة المستديرة ومثل هذه المناقشة مع أعضاء الفريق من مجتمع الأعمال إلى زيادة هذا الرقم، خاصة أنه يوجد الآن تركيز من جميع الشركاء المختلفين لدعم القطاع الخاص، خاصة مع الاستراتيجية الحالية للحكومة 2024/ 2027 والتي تركز علي القطاع الخاص ليكون شريكا الحكومة.

وقال إن هناك العديد من الآليات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص إلا أن هناك فجوة معلوماتية تمنع هذه المعلومات من الوصول إلى المستفيد المناسب ولهذا السبب نحن نعمل بجد في الوزارة لتوفير هذه المعلومات، لأنه وفقا لدراسة أعدت حول العائد من هذه التمويلات المتاحة فقد اكتشف أن كل دولار يتم توفيره كتمويل ينتج عنه عائد يصل إلى ٤ دولارات.

منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

وقال طه إن منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023 من شأنها توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالتمويل الإنمائي الميسر للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تتبع صفقات القطاع الخاص مع شركاء التنمية.