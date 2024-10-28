مركز إعلام المحلة يطلق حملة «إيد في إيد.. هننجح أكيد»

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى بالتعاون مع المعهد الفنى الصناعى بمدينة المحلة الكبرى وجهاز تنمية المشروعات بالغربية اليوم الإثنين ندوة موسعة تحت عنوان" تطوير مهارات الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل ".

حاضر فيها الدكتور حسام بندق رئيس قسم التخطيط الاجتماعى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، فهمي أبو العطا مسئول الإقراض والتمويل بجهاز تنمية المشروعات بالغربية التابع لرئاسة الوزراء.



وأدارت اللقاء نهى العشماوى الإعلامية بمركز إعلام المحلة الكبرى وبحضور محمود السمرى مدير المركز.



وبدأت العشماوى اللقاء بالتعريف بحملة " إيد في إيد...هننجح أكيد " والتى أطلقها قطاعي الإعلام الداخلى لدعم المشاركة فى المبادرات الرئاسية المختلفة والتى كان آخرها مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " والتى تشمل تطوير التعليم والصحة والرياضة والثقافة وتأمين فرص العمل.



وأشار بندق إلى فعالية المبادرات الرئاسية المختلفة فى علاج الكثير من المشاكل بالمجتمع المصرى بداية من مبادرة "100 مليون صحة" مرورًا بمبادرات "القضاء على فيروس سي" و"القضاء على العشوائيات" و"مبادرة حياة كريمة" وغيرها.



وتطرق إلى متطلبات سوق العمل وكيفية تطوير مهارات الشباب عن طريق دراسة اللغات الأجنبية والإلمام بمهارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحصول على دورات فى التنمية البشرية وكيفية إدارة الوقت ومفهوم الادخار.

وأكد بندق أن الدولة تساعد الشباب على دخول سوق العمل بطرق مختلفة وبجهات مختلفة فهناك الجمعيات الخيرية التي تقوم بالإقراض للمشروعات متناهية الصغر بدون فوايد وهناك مشروع ريادة المرأة بالمجلس القومى للمرأة وهناك جهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة الوزراء وغيره من الجهات التى تقدم العديد من الخدمات للشباب.

وفى سياق متصل أوضح أبو العطا أن جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات مالية وغير مالية لمساعدة الشباب على دخول سوق العمل، ومن الخدمات المالية التمويل والإقراض والتسهيلات الإئتمانية من خلال الجهاز بشكل مباشر أو من خلال البنوك، ويقدم خدمات غير مالية تتمثل فى تسهيل استخراج البطاقة الضريبية والسجل والرخصة عن طريق خدمات الشباك الواحد بالجهاز.

كما يساعد على الحصول على إعفاء ضريبي وكذلك المساعدة فى التسويق عن طريق المعارض الداخلية والخارجية ومنح العديد من الدورات المؤهلة لسوق العمل مثل دورة "بداية مشروع " ودورة " تصدير " وكذلك دراسات الجدوى

وختم السمرى اللقاء بأهمية أن يبدأ الشباب بتطوير مهاراتهم لتناسب سوق العمل وعدم الإنتظار تعيين حكومى أو عمل لا يتناسب مع طموحاته وأحلامه ولكن يبدأ فورا فى استغلال كل دقيقة من وقته لأنها ستفيده فى مستقبله لينفع نفسه ووطنه.