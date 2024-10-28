حصاد 22 عامًا، 2.2 مليار جنيه دعمًا من صندوق إعانات الطوارئ للعمال

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المُنعقد اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن " الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2024، مليارين و246 مليونًا و444 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و38 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة.

وأنفق على مدار الـ3 أشهر الماضية يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024، إعانات معظمها لشركات تعمل في قطاع السياحة، مبلغ 21 مليونًا و 344 ألف جنيه، استفاد منها 5353 عاملًا، في 35 منشأة.

وخلال الاجتماع ناقش مجلس الإدارة، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت،وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات، والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس الصندوق.

وأكد وزير العمل أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة،وذلك بدفع إعانات أجور لهم، وقال: إن توفير الحماية الاجتماعية للعمال، توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من: عبد الحميد سلامة الأمين العام للصندوق، ومحمد عطية الفيومي ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد أيوب ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويوسف محمد عبد اللطيف ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد إبراهيم عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوين من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي ورفعت محمد حسن وزيري القوى العاملة الأسبقين، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.