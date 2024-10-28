مانشستر سيتي يبدأ خطوات تحصين ثاني أغلى مدافع في العالم

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي، يسعى إلى تحصين مدافعه الكرواتي جوسكو جفارديول، بعد المستويات المبهرة التي ظهر بها منذ انضمامه للفريق العام الماضي.

وأنضم صاحب 22 عاما إلى المان سيتي في أغسطس 2023، قادما من لايبزيج الألماني مقابل 90 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى مدافع في العالم.

وذكرت شبكة "بي بي سي"، نقلا عن صحيفة "الديلي ستار"، أن المان سيتي يخطط للتقدم بعرض لجفارديول من أجل تمديد عقده.



وسيتضمن العقد الجديد، تحسين راتب الدولي الكرواتي، ليحصل على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وحال موافقة اللاعب، فإن المان سيتي سيقوم بتمديد عقده لعامين إضافيين، لينتهي في صيف 2030.

ومنذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، شارك المدافع الشاب في 56 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 آخرين.