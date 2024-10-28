أحمد حافظ رئيسًا للمجلس التصديري لمواد البناء

أجرى المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انتخاب هيئة المكتب لمدة 3 سنوات، وأسفرت الانتخابات عن فوز أحمد حافظ بمنصب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، وكل من المهندس محمد خطاب وسمير نعمان بمنصب وكيل المجلس، و مجاهد نصار بمنصب أمين الصندوق.

وجرت الانتخابات بحضور اللجنة المشرفة علي انتخابات هيئة المجالس التصديرية والمكونة من وحيد منصور – الشؤون القانونية – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جمعة مدنى – رئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية – وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تشكيل المجالس التصديرية

وأجريت الانتخابات بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية.

وشمل قرار التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية لمختلف القطاعات وهم د. وليد جمال الدين، عمرو حسونة، رؤوف عبد الله، المهندس سمير نعمان، والمهندس فاروق مصطفى.

وضم التشكيل كل من أحمد عبد الحميد، المهندس عمرو قنديل، المهندس خالد سعد، وأحمد حافظ، أحمد بهي الدين الأشرم، ومجاهد نصار، والمهندس محمد خطاب، والمهندس مجدي حجازي.