الإثنين 28 أكتوبر 2024
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سياسة

القومي لحقوق الإنسان ينعي الدكتور نبيل حلمي

الدكتور نبيل حلمي،
الدكتور نبيل حلمي، فيتو

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، الدكتور نبيل حلمي، أحد الاعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 وفاة الدكتور نبيل حلمي 

وأكد المجلس أن برحيل الفقيد فقد الوطن أحد الرموز القانونية والحقوقية التي تركت إرثًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.

يتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه وأصدقائه وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الدكتور نبيل أحمد حلمي، رئيس مكتبة مصر الجديدة، وأستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق.

يذكر أن الراحل من مواليد بورسعيد، ويعد أحد العلامات في العمل العام، بالإضافة إلى اسمه الكبير في مجال القانون الدولي، إذ صدرت له العديد من المؤلفات بعدة لغات طوال مسيرته الحافلة.

كما حصل على العديد من الأوسمة من مختلف المؤتمرات الوطنیة والدولیة، أھمھا وسام الاستحقاق من رئیس الجمھوریة في ٢٦ مارس ١٩٧٨، جائزة جامعة الزقازیق التقدیریة عام ٢٠١٤ من جامعة الزقازیق لجھوده المثمرة في المجالات العلمیة والأكادیمیة وخاصة الأبحاث القانونیة لمكافحة الإرهاب.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصریة للقانون الدولي، ومنتخب بمجلس إدارة الجمعیة المصریة للقانون الدولي، عضو منتخب بمجلس إدارة جمعیة أنصار حقوق الإنسان بالقاهرة، رئیس اللجنة القانونیة بغرفة التجارة الأمریكیة بمصر.

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الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى الدكتور نبيل حلمي

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