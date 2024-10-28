الإثنين 28 أكتوبر 2024
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ضبط 513 عبوة دواء بيطري منتهي الصلاحية بالشرقية

دواء منتهية الصلاحية,
دواء منتهية الصلاحية, فيتو

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية  وذلك بمراكز منيا القمح والإبراهيمية وديرب نجم، وهذا يأتي في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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ضبط أدوية تمثل 38 صنف منتهية الصلاحية 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٥١٣)عبوة لـ (٣٨) صنف دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حيث تم المرور على (٣) مراكز بيع أدوية غير سليمة وغير مرخصة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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تكثيف الحملات على أماكن بيع الادوية البيطرية 

ومن جهته أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري وكيل وزارة محافظة الشرقية المسطحات المائية بيع الادوية البيطرية ادارة الخدمات بالمديرية شرطة البيئة

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